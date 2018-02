La Cna protesta: "Il decreto sulla panificazione è illegittimo"

“Continua a presentare profili di illegittimità e per di più non tiene conto della espressa volontà di gran parte degli operatori del settore”. Ad essere contestata è la proposta dell’assessore alle Attività produttive, Girolamo Turano, legata all’articolo 2, nella parte che riguarda la questione del riposo, in riferimento al già inficiato decreto legge sulla panificazione in Sicilia, firmato, alla vigilia delle scorse elezioni regionali, da Mariella Lo Bello. Tornano a protestare Cna, Confartigianato, Casartigiani, Claai e Confesercenti che invocano l’annullamento del Decreto.

E lo hanno chiesto, con decisione, questa mattina nel corso di un’apposita conferenza stampa che si è tenuta a Palermo.