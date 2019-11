E' "boom" di bed and breakfast, classificate 10 nuove strutture in provincia

Turismo, i bed and breakfast non conoscono crisi. Almeno, non la loro apertura. Il Libero consorzio di Agrigento ha infatti classificato 10 nuove strutture ricettive nei comuni di Agrigento, Lampedusa, Porto Empedocle, Racalmuto e Sciacca. Questo per un totale di ben 62 nuovi posti letto.

Le nuove strutture ricettive sono state classificate nelle tipologie bed and breakfast, affittacamere e hanno tutte tra una e tre stelle. Adesso il Libero consorzio trasferirà le opportune determinazioni dirigenziali connesse alle nuove classificazioni ai Comuni competenti e ai Servizi turistici regionali.