Europrogettare nella pubblica amministrazione, incontro promosso da Cisl Fp e Fidapa

Dotare il personale degli Enti locali delle opportune conoscenze in materia di progettazione europea, al fine di sfruttare in modo corretto e produttivo i bandi esistenti.

E’ questa la finalità dell’evento “Europrogettare nella Pubblica amministrazione. Pensare per progetti, migliorare le competenze per creare sviluppo”, promosso dalla Cisl Fp di Agrigento, Caltanissetta ed Enna e dalla Fidapa di Palma di Montechiaro che si terrà giovedì 14 marzo, dalle 9 alle alle 19 a Casa Sanfilippo, sede del Parco Archeologico.

Un appuntamento che vedrà il contributo della professoressa Germana Di Falco (core expert della Commissione europea, e già docente dell’Università “Bocconi”, esperta di politiche comunitarie e docente della “Business school” del “Sole 24 ore”) e la presenza dei vertici della Cisl Fp, a partire dal segretario confederale di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Floriana Russo Introito e proseguendo con il segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Paolo Montera e con il segretario nazionale Luigi Caracausi. A Maurizio Petriccioli, segretario generale Cisl Fp e al vicepresidente nazionale Fidapa, Maria Concetta Oliveri, saranno affidate le conclusioni della giornata.

“E’ un appuntamento che definirei prezioso – spiega Russo Introito – e che mira a fornire le giuste indicazioni ai dipendenti pubblici e agli amministratori locali per sfruttare al meglio i fondi europei per intervenire sulle comunità amministrate, costruendo parchi progetti utili, credibili e finanziabili. Le risorse europee, come è noto, vengono scarsamente utilizzate in Sicilia. Si tratta di un trend che va invertito rapidamente, soprattutto in anni in cui si va sempre più assottigliando la disponibilità economica dei Comuni in termini di spese per investimenti”.