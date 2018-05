Cantieri di lavoro, la Cisl: "I disagi non mancano"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Piano per il lavoro in Sicilia, dal 7 al 31 maggio 2018 tutti i disoccupati e gli inoccupati della fascia di età dai 18 ai 66 possono presentare le domande per partecipare ai cantieri di lavoro che avranno durata da 3 a 5 mesi.

Anche in questa occasione emerge come in nome della razionalizzazione dei costi e della cattiva organizzazione, ci sono cittadini che non potranno accedere agli uffici preposti perché non presenti nella città di residenza.

È quello che accade a Cammarata e San Giovanni Gemini, dove è presente il “vecchio” ufficio di collocamento che non potrà ricevere le domande perché non previsto dal bando, conseguenza che, tutti coloro che vorranno presentare la domanda dovranno percorrere 25 km per recarsi al più vicino centro per l’impiego che si trova a Casteltermini.

Molti sono i cittadini che in questi giorni si sono recati negli uffici della Cisl di Cammarata-San Giovanni Gemini per denunciare tali difficoltà, si tratta di soggetti che non hanno reddito e pertanto le ristrettezze economiche non permettono loro di utilizzare mezzi propri, con la ulteriore penalizzazione che non esiste un servizio pubblico di collegamento.

Facciamo appello all’Assessorato Regionale del Lavoro di disporre con immediatezza, prima della scadenza, la ricezione delle domande anche presso l’ufficio di collocamento presente a San Giovanni Gemini ed in tutti gli altri comuni dove non è presente il centro per l’impiego.