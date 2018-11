Cgil: "Avviata a Naro la procedura per la stabilizzazione dei precari"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La CGIL di Agrigento, esprime il proprio compiacimento per l’approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 29/10/2018 con la quale è stata avviata la procedura di stabilizzazione dei 33 dipendenti “Precari” del comune di Naro, formalizzata dopo l’incontro svoltosi con le OO. SS., l’8 ottobre 2018 presso la sede comunale.

Il Coordinatore Provinciale Enti Locali Pietro Aquilino dichiara, che un particolare plauso va al Segretario ed al gruppo dirigente del comune di Naro, che su indirizzo dell’Amministrazione Comunale attualmente in carica ed in particolare del Sindaco Dott. Lillo Cremona, con puntuale convinzione hanno dato seguito a quanto precedentemente concordato con le OO.SS. di categoria in sede di Contrattazione Decentrata, proseguendo nel percorso già iniziato nel 2016 con la stabilizzazione dei primi 16 dipendenti precari del comune di Naro, contribuendo a dare una buona dose di serenità ai dipendenti ed alle loro famiglie, che adesso guarderanno più fiduciosi al loro prossimo futuro di Dipendenti Comunali.

Certi che l’atteggiamento dell’Amministrazione e del Sindaco del Comune di Naro, sarà da stimolo ed esempio per tutti i Sindaci ed Amministratori degli Enti Locali, che ancora oggi stentano nell’avviare i predetti percorsi di stabilizzazione, affinché nel rispetto della norma attualmente vigente e per quelle che sono le proprie capacità assunzionali, possano dare inizio, dopo circa trent’anni, alle definitive stabilizzazioni del personale precario attualmente utilizzato dagli stessi.