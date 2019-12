Bandi europei per i giovani, se n'è discusso con Corrao e Di Caro

Un incontro sulle potenzialità offerte dai vari bandi europei ai giovani che intendono scommettere su se stessi per fare impresa. Ad organizzarlo è stato il Movimento Cinque Stelle. A "Giovani e futuro", stamani, hanno relazionato Luca Nobile, vice sindaco della Giunta sospesa Pellitteri; l'europarlamentare Ignazio Corrao; il deputato all'Ars Giovanni Di Caro; l'esperto in innovazione Alessandro Cacciato e Diego Gandolfo, esperto in fondi europei.

L'incontro ha suscitato notevole interesse tra i numerosi partecipanti i quali hanno avuto anche modo di chiedere informazioni ed, a loro volta, esternare le criticità di un territorio in cui investire significa rischiare più che in altre realtà.