Uilposte, Carmelo Rinallo eletto coordinatore nazionale sicurezza sul lavoro

Il canicattinese Carmelo Rinallo è stato eletto coordinatore nazionale sicurezza sul lavoro Uilposte. A darne l'annuncio il segretario della camera sindacale territoriale Uil, Gero Acquisto, e il segretario territoriale della Uilposte, Carmelo Di Bennardo.

"Siamo felici per l'elezione di Carmelo Rinallo - affermano i sindacalisti - che gratifica la storia di un uomo retto e di grandi capacità organizzative e manageriali che, certamente in questo ruolo delicatissimo, saprà dare un impulso vincente per la categoria che rappresenta e che onora la Uil provinciale per il risultato raggiunto".

"Vogliamo ricordare che proprio sulla sicurezza sui luoghi di lavoro - continuano i due sindacalisti - la Uil Agrigentina è intervenuta più volte per ripristinare le condizioni di normalità sia all'interno dei luoghi di lavoro, sia per rivendicare il pieno rispetto delle normativa di sicurezza, di privacy e di vivibilità sul posto di lavoro che hanno arrecato uno stress non indifferente al personale in servizio,comprese le ultime rapine. Oggi la nomina del nuovo coordinatore nazionale non potrà che rafforzare quel lavoro sinergico e improntato sulle tutele e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro che nella provincia agrigentina necessitano un forte slancio in avanti".