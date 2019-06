Famiglie sempre più povere, via a raccolta straordinaria di alimenti

Crescono la popolazione a rischio povertà e le famiglie bisognose e i volontari di Caritas tornano in strada a raccogliere beni di prima necessità. Sabato 8 giugno, sarà possibile contribuire al sostegno alimentare delle persone seguite dai centri di ascolto delle parrocchie aderenti. "Il sostegno alimentare - dicono in una nota - è solo una piccola parte dell’azione di accompagnamento che le comunità parrocchiali sono chiamate ad esercitare nei confronti dei più poveri, che si esplicita in un supporto umano e spirituale per la promozione umana integrale della persona. Le Caritas parrocchiali hanno proprio questo compito: animare alla carità l’intera comunità perché tutti si sentano coinvolti in questa azione".

Ecco l’elenco dei luoghi dove si svolgerà la raccolta straordinaria:

Agrigento: Caritas parrocchiale della parrocchia Sacro Cuore di Gesù presso il supermercato Paghi Poco in Via Regione Siciliana; Caritas parrocchiale della parrocchia S. Gregorio presso il supermercato Il Centesimo in V.le Cannatello; Caritas parrocchiale della parrocchia Santa Croce presso il supermercato Conad c/o il Cc Città dei Templi in via Fosse Ardeatine.

Favara: Caritas parrocchiale della parrocchia Beata Maria Vergine Mediatrice di tutte le Grazie presso i supermercati Max in V.le Aldo Moro e Pick Up in V.le Progresso; Caritas parrocchiale della parrocchia S. Antonio di Padova presso il supermercato Fortè in Via Cola di Rienzo; Caritas parrocchiale della parrocchia San Calogero presso i supermercati Paghi Poco in C.so Vittorio Veneto ed Acqua e Sapone in Via Cile.

Porto Empedocle: Caritas Parrocchiale della parrocchia SS. Trinità presso i supermercati Il Centesimo in Via Gen.le Caviglia ed R7, Cc Le Rondini, Ss 115 variante Nord.

Sciacca: Caritas parrocchiale della Basilica di S. Calogero al Monte presso i supermercati Paghi Poco in Via Aldo Moro ed Il Centesimo in via Lido Esperanto.