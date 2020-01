Supermercati Fortè a rischio, la Confsal chiede l'intervento della politica regionale

Vertenza dei supermercati "Fortè", da Agrigento parte una mobilitazione per salvare i posti di lavoro. "Il 07 gennaio 2020 - scrive in una nota il sindacato Confsal - scatterà l’ora zero fissata dal tribunale di Catania che, in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza della società meridi srl, affiderà la gestione dell’impresa ai tre commissari giudiziali designati dal ministero dello sviluppo economico. Gli stessi commissari, accertato lo stato di insolvenza valuteranno la presenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' imprenditoriali che potrà realizzarsi - in via alternativa - tramite l’attuazione di un programma di cessione dei complessi aziendali, oppure tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni".

Tra i lavoratori, che secondo il sindacato sarebbero in arretrato del 50 per cento della quattordicesima e degli stipendi di agosto, settembre, ottobre, novembre e tredicesima 2019, "serpeggia tra i dipendenti un crescente senso di sfiducia. qualcuno tra i lavoratori, in assenza di reddito impossibilitati a gestire dignitosamente le proprie famiglie, ha iniziato a presentare istanza di licenziamento per giusta causa per potere godere dell’erogazione trattamento di disoccupazione Inps".

E' proprio la Fast Confsal, ad avere avanzato in data 18 e 29 dicembre 2019 al Governo regionale, assessorato alle Attività produttive e all'assessorato al Lavoro e alla commissione Attività produttive dell'Ars, la richiesta di convocazione di un tavolo di crisi della grande distribuzione commerciale in Sicilia.