Nuovi cantieri a Ribera, Trafficante: "Boccata d'ossigeno per l'economia"

Il consigliere ed esponente sindacale dell’Unsic, Stefano Trafficante, elogia il l’avvio dei cantieri lavoro di Ribera. “Darà una boccata d’ossigeno in questo periodo buio e senza lavoro”.

“Gli interessati – fa sapere in una nota Trafficante - devono essere residenti alla data di pubblicazione del presente bando nel Comune ove si svolgono i lavori o, in subordine, residenti nell’ambito del centro per l’impiego che comprende il Comune. Tali soggetti di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi non compiuti, disoccupati o inoccupati. Per info i cittadini possono recarsi presso la nostra sede di via Roma 47”.