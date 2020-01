Cantieri di lavoro regionali, il Comune cerca un istruttore e un direttore

Cercasi un direttore di cantiere e un istruttore di cantiere per i lavori di rifacimento della piazzetta Madonna della Catena di Villaseta e altrettante figure per gli interventi di pavimentazione del marciapiede di viale Dei Giardini a San Leone. A diramare i due diversi avvisi pubblici, per la ricerca appunto dei professionisti necessari, ieri, è stato il Comune di Agrigento.

Con decreto di finanziamento dello scorso settembre, l’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro ha finanziato il cantiere regionale di lavoro per il rifacimento della piazzetta Madonna della Catena di Villaseta, ad Agrigento, sono arrivati 116.392,67 euro. A dicembre invece, sempre dallo stesso assessorato regionale, è arrivato l’ok per il finanziamento di 115.981,80 euro per 15 lavoratori, un istruttore di cantiere e un direttore di cantiere che dovranno occuparsi della pavimentazione del marciapiede di viale Dei Giardini. Sia per partecipare alla selezione del direttore di cantiere che per quella di istruttore di cantiere, per quest’ultimo progetto: quello di viale Dei Giardini, l’istanza corredata da documentazione dovrà arrivare entro e non oltre mezzogiorno del 13 gennaio tramite consegna a mano presso l’ufficio Protocollo – hanno reso noto nell’avviso pubblico – o a mezzo servizio postale raccomandata con ricevuta di ritorno. Dovrà essere indicata la dicitura specifica per quale selezione si intende partecipare.

Sempre entro lo stesso orario della stessa data, e sempre con le stesse modalità, si potrà partecipare all’altra selezione: quella per il rifacimento di piazzetta Madonna della Catena di Villaseta che impiegherà, anche in questo caso, 15 lavoratori, un istruttore di cantiere e un direttore di cantiere. Il Comune, per entrambi gli interventi, sta procedendo ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso dei necessari requisiti. Gli incarichi sono da intendersi a tempo determinato e le giornate di lavoro sono quelle previste nel decreto dell’assessorato.