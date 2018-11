Viali del cimitero e pavimentazione, cantieri di lavoro per 147 mila euro

I progetti esecutivi sono stati approvati. Si attende, adesso, di capire quando potranno essere avviati gli interventi. Il Comune di Grotte è stato, del resto, ritenuto destinatario di un finanziamento complessivo di 146.972,37 euro. Si tratta dei cantieri regionali di lavoro. A Grotte sono stati previsti i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di via Meli – e verranno complessivamente spesi oltre 76 mila euro – e la manutenzione straordinaria e il completamento dei vialetti interni al cimitero comunale, nella zona ovest e centrale in maniera particolare.

Per quest’ultimo cantiere il finanziamento coprirà una spesa complessiva di quasi 71 mila euro. Sia la giunta municipale che gli uffici competenti stanno lavorando da tempo, ormai, a questi progetti: il Municipio è stato inserito fra quelli aventi diritto ai finanziamenti dell’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro. Con i cantieri di lavoro non soltanto, naturalmente, verranno date delle risposte in termini concreti a lavori necessari per il paese, ma verranno anche aiutati quanti vivono una condizione di disagio.