Cantieri di servizio, le istanze si presentano entro giorno 29

Vanno presentate entro il 29 giugno le domande per poter partecipare alla selezione e composizione della graduatoria dei cantieri di servizi. Cantieri - finanziati dall'assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - che dureranno tre mesi e che serviranno per l'integrazione o l'ampliamento dei servizi comunali.

L'ammissione ai cantieri di servizi non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con il Comune e l'integrazione al reddito, erogata per 3 mesi, non può essere rinnovata - ha reso noto il sindaco Ettore Di Ventura - . Il programma di lavoro prevede un impegno orario pro-capite di 80 ore mensili. Il trasferimento monetario è assegnato per le ore di effettiva presenza.

Gli interessati di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi non compiuti, disoccupati o inoccupati che hanno presentato la dichiarazione di disponibilità e hanno sottoscritto il patto di servizio presso il Centro per l'Impiego competente per territorio, in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità, possono scaricare il modulo di domanda e il bando dal sito ufficiale dell'wnte all'indirizzo www.comune.canicatti.ag.it o ritirarli agli sportelli dell'ufficio Solidarietà, in via Cirillo a Canicattì.

Le istanze, firmate e complete della documentazione necessaria, devono essere presentate o dovranno pervenire al Comune di Canicattì entro il 29 giugno.