Sportello unico per l'edilizia, ecco il servizio che velocizzerà gli iter

Anche a Canicattì c'è un nuovo servizio che consentirà di velocizzare l'iter delle pratiche edilizie. Si tratta della nuova piattaforma S.U.E. (Sportello Unico per l'Edilizia) che nel pomeriggio di oggi, a Palazzo Stella, verrà mostrata ai tecnici professionisti. Attraverso l'utilizzo del S.U.E. si accorceranno i tempi di risposta per i cittadini.

A pieno regime, ciascun tecnico potrà accedere ad una sorta di "sportello telematico personale" su cui, tramite credenziali, potrà seguire l'iter della pratica presentata. Il sistema è già impostato con gli indici previsti per legge e le pratiche che non hanno corrispondenza con gli stessi verranno bloccate fin da subito. "Il SUE garantirà, oltre la velocizzazione dell'istruttoria, anche trasparenza ed efficienza - commentano il sindaco Ettore Di Ventura e l'assessore allo Sviluppo Territoriale Rosa Maria Corbo, che hanno fortemente voluto l'adeguamento dei sistemi alla vigente normativa - . Ad oggi siamo uno dei pochi Comuni della Sicilia ad avere previsto la piattaforma, prevista dal D.P.R. 380/2001, recepito dall'art.1 della L.R. 16/2016". Questo sportello è collegato anche con tutti gli enti preposti a nullaosta e autorizzazioni, ad esempio Sovrintendenza e Genio Civile, cosa che consentirà ai tecnici di lavorare anche in house.