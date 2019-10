Loculi cimiteriali con lo "sconto", ecco tutte le nuove tariffe comunali

Canicattì, disposto l'adeguamento delle tariffe cimiteriali, che erano ferme dal 2016.

La precedente tariffa unificata, pari a 200 euro, ha subito dei rilevanti abbattimenti per il rinnovo delle concessioni venticinquennali nello spirito che tale costo vada differenziato per tipologia e differenza di file. Il minor introito troverà compensazione dalla vendita dei loculi resi liberi e dalla

vendita di quelli liberi localizzati nelle vecchie teorie.

Per il rinnovo della concessione venticinquennale dei loculi l’attuale tariffa scende a 190 euro, con una riduzione progressiva in base alla fila in cui si trovano i loculi stessi. Passano a 230 euro i loculi in 1° e 3° fila e a 250 quelli in 2°. Il rinnovo della concessione venticinquennale dei miniloculi scende dalle attuali 200 euro. con importi che vanno dalle 60 ai 120 euro, mentre il rinnovo della concessione venticinquennale per gli ossari va dalle 20 alle 50 €. in dipendenza della fila. Le tariffe saranno soggette annualmente all’ adeguamento Istat.

I dati sono disponibili sul sito www.comune.canicatti.ag.it/flex/FixedPages/IT/ConsultazioneAtti.php/L/IT