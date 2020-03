Coronavirus, ecco tutte le misure adottate dalla Camera di commercio

Misure di contenimento per evitare il contagio da Coronavirus, anche la Camera di Commercio interviene per applicare le regole dettate dal presidente del Consiglio dei ministri e dal presidente della Regione siciliana.

In dettaglio, il segretario generale della Camera di commercio di Agrigento, Giuseppe Virgilio, ha disposto che nell'ingresso della struttura sarà messo a disposizione un apposito dispositivo con soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani; che il personale rispetti la distanza di almeno 1 metro dai colleghi e dall’utenza e che gli utenti siano invitati a utilizzare i contatti via e-mail o pec ovvero per telefono (0922/490211- 0922/20261).

Nei cai di "comprovata indifferibilità, necessità ed urgenza", il ricevimento del pubblico, limitato alla sala d'attesa dell'ufficio, sarà limitato ad un masismo di tre persone per volta nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12.

Per la consegna ed il ritiro dei documenti cartacei relativi ai servizi camerali, il personale degli uffici, munito di guanti, si manterrà ad almeno un metro. E' al momento sospesa la convocazione di riunioni, conferenze di servizi e commissioni di qualsiasi natura.