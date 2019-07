Camera di commercio, la Regione proroga il commissario straordinario

Giuseppe Termine resta commissario straordinario della Camera di commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani. Il decreto è stato firmato, nei giorni scorsi, dall'assessorato regionale per le Attività produttive. Non si è, di fatto, ancora concluso l'iter procedurale per la costituzione della nuova Camera di commercio. A chiedere, più volte, chiarezza è stato il presidente regionale di Confcommercio Francesco Picarella di Agrigento.