"PalaFiera" Asi, è una grande opera incompiuta: tra bandi e annullamenti

Sono diverse le opere incompiute nell’Agrigentino. Oggi più che mai spicca il PalaFiera, una gigante struttura a specchi che è diventata, ancora una volta, facile preda dei vandali. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna de La Sicilia, la struttura è stata al centro di diverse richieste di interventi.

Opere che dovevano essere realizzati mediante dei bandi. Il grande centro “per servizi sociali, reali e tecnologici di innovazione d’impresa”, non ha mai potuto usufruire di nessun finanziamento. Diverse le aziende che hanno provato a fare qualcosa, ma che poi si sono trovati davanti alla “porta” una delibera che annullava tutto. Una struttura così grande che potrebbe essere di fondamentale importanza, non può rimanere chiusa: per questo ancora una volta, potrebbe partire il “toto bando”.