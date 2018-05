Bando Isi per contributi alle imprese, incontro all'Inail

Seminario sull'Avviso pubblico bando Isi 2017-2018 all'Inail di Agrigento. L'appuntamento è fissato per giovedì 10 maggio alle 9,30 nella sala conferenze.

Il bando Isi 2017-2018 mette a disposizione per la Sicilia un contributo a fondo perduto dell’Istituto. Pertanto diventa fondamentale la conoscenza e l’informazione, per dare possibilità all’imprenditoria agrigentina di partecipare con le proprie iniziative.

Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonchè, incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e, per l'asse 2 di finanziamento, anche gli Enti del terzo settore.

Il convegno, dopo l’introduzione del direttore dell’Inail di Agrigento, Sergio Prestamburgo, prevede gli interventi di Ester Rotoli, direttore centrale prevenzione Inail; Francesco Amaro, Uot di Palermo; Giuseppe Barcellona, professionista Contarp Inail Sicilia; Clara Resconi, professionista Contarp Inail Sicilia; Maria Sciumè, area prevenzione Inail Agrigento.