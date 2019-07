Banca Sant'Angelo, un "Business center" a Licata per offrire consulenza specializzata alle imprese

La Banca popolare Sant'Angelo ha creato due Business center per offrire consulenza specializzata alle imprese siciliane in tutti i campi e anche per sostenerne le strategie di export, settore che risulta in notevole crescita, e di internazionalizzazione, anche cogliendo le nuove opportunità di espansione del Made in Sicily sui mercati esteri offerte dalla guerra sui dazi commerciali.

Le due strutture saranno insediate da lunedì prossimo, "a completamento - spiega l'istituto con una nota - di un percorso di evoluzione organizzativa e di specializzazione presso due filiali ubicate nelle aree tra le più strategiche del raggio d’azione della banca al fianco dell’economia locale. Una delle due si trova a Licata, nel rione Oltreponte, in via Rettifilo Garibaldi.

"In queste filiali evolute - spiega l'ufficio stampa della banca - la clientela troverà consulenti specializzati in elaborazione di servizi avanzati alle imprese a 360 gradi. E attraverso questi Business center si potrà accedere oltre che ai tradizionali prodotti a tutti gli innovativi strumenti a beneficio delle imprese".

“La Banca S. Angelo si evolve seguendo e assecondando la crescita delle attività economiche del proprio territorio – spiega Ines Curella, amministratrice delegata della Banca - . L’export è sicuramente il settore più dinamico negli ultimi anni, come confermano gli ultimi dati dell’Ice".