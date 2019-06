Banca Sant'Angelo nuova tesoreria della Camera di Commercio

È stata firmata la convenzione tra la Banca popolare S. Angelo e la Camera di commercio di Agrigento per la gestione del servizio di tesoreria e cassa. La Sant'Angelo si è aggiudicata il prestigioso servizio a seguito di una gara ad evidenza pubblica alla quale hanno partecipato anche due gruppi bancari di livello nazionale e subentra nella gestione ad un altro istituto di credito.

L’accordo è stato sottoscritto, per la Banca S. Angelo, dal Responsabile dell’Area crediti, Carmelo Piscopo, e, per la Camera di commercio di Agrigento, dal Segretario generale, Giuseppe Virgilio. Il servizio di tesoreria e cassa viene svolto attraverso il mandato informatico con firma digitale, strumento innovativo che consente di effettuare con modalità online i trasferimenti degli ordinativi di pagamento e di riscossione fra la Camera di commercio e la Banca, senza ricorso all’operatività manuale del cartaceo.