Il commercio che resiste, online e a domicilio: come segnalare l'attività ad AgrigentoNotizie

L'emergenza Coronavirus ha imposto un alt al commercio e quasi tutte le attività commerciali ad Agrigento hanno dovuto abbassare le saracinesche. L'unico modo per contenere contagi esponenziali del virus che viene dalla Cina e che sta mettendo in ginocchio l'Italia è rimanere a casa. Dunque, occorre adattarsi alle nuove necessità e restrizioni osservandole appieno.

Molti settori stanno cercando di adeguarsi alle nuove frontiere imposte dal Covid-19; nel settore del fitness ci sono le lezioni online di personal trainer che su social e canali dedicati preparano allenamenti quotidiani e programmi settimanali per mantenersi in forma e occupare al meglio il tempo tra le mura domestiche; canali tematici e tv streaming si adeguano con inserimento di nuove serie tv o film da guardare, persino teatri e musei offrono repliche online di spettacoli o visite virtuali a pinacoteche e collezioni permanenti.

Per ristoranti, alimentari e per tutti gli altri negozi che l’emergenza ha costretto alla chiusura, la "consegna a domicilio" è l'unica attività ammessa. Un modo per resistere alla pandemia, per non far morire lentamente la loro attività commerciale e per offrire un importante servizio alla comunità di riferimento. Certo, in piccole realtà come la nostra il delivery food è ancora una frontiera poco esplorata, ma ci stiamo adeguando ai nuovi ritmi, e purtroppo anche velocemente viste le situazioni contingenti.

Ma quali sono le attività disponibili alle consegne a domicilio? Chi ad Agrigento ha pensato di lasciare aperti i battenti della propria attività favorendo la cosegna a domicilio e scoraggiando così le uscite inutili, portando direttamente a casa spesa, accessori, oggetti, ma anche servizi?

Noi di AgrigentoNotizie, in questo momento così difficile proviamo a fare la nostra parte nell'unico modo che conosciamo: facendo informazione e ricordandovi l’importanza del rispetto delle restrizioni e di stare a casa.

Per questo abbiamo pensato di creare una mappa del commercio a domicilio. Metteremo in piedi - gratuitamente- una pagina dedicata alle attività che, per adesso, offrono forme alternative di distribuzione: e-commerce, delivery e consegne a domicilio.

Per questo motivo mettiamo a disposizione di voi commercianti un form attraverso cui compilare la vostra scheda aziendale.

Una volta dentro dovrete riempire alcune voci. Campi obbligatori sono quelli dei contatti telefonici (per farvi raggiungere dai clienti) e dell'indirizzo (per segnalare la zona in cui operate). Potrete poi inserire una vostra descrizione, la categoria merceologica e, anche, ogni eventuale segnalazione dei servizi/prodotti da voi offerti a domicilio.