Mercato immobiliare, affittare in città costa di più: canoni di locazione in aumento

Aumenta, seppur di poco, il valore delle case ad Agrigento. Inoltre, pur restando una delle città più "economiche" della Sicilia, la città dei Templi ha registrato il maggior aumento dei canoni d'affitto. Questo è quello che emerge dall’osservatorio di Immobiliare.it sul mercato residenziale siciliano. Lo studio ha preso in considerazione i costi dei canoni di locazione che hanno ripreso a salire come nel resto d’Italia. In Sicilia, nel corso del 2017, la spesa per affittare casa è cresciuta in media dell’1,7% rispetto al 2016.

A dicembre scorso, il prezzo medio a metro quadro ad Agrigento era di 1.116 euro, con un aumento del 2.2 per cento negli ultimi tre mesi del 2017. Invece, per quanto riguarda le locazioni, nella città dei Templi, il prezzo medio, sempre nello stesso periodo, è di 4,97 euro a metro quadro, con un aumento del 2.3 per cento nell'ultimo anno. Insieme a Caltanissetta, Agrigento è la città siciliana che ha registrato l'aumento degli affitti più alto.