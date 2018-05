Panifici chiusi la domenica, Assipan: "Scelta giusta"

Assipan Agrigento esprime compiacimento per l’azione di tutela portata avanti dal sindaco Calogero Firetto che, accogliendo la richiesta dell’associazione e come disposto dal decreto regionale del 5 marzo 2018, non solo ha firmato un’ordinanza con la quale stabilisce che fino al 30 giugno prossimo i panifici saranno chiusi ogni domenica del mese, ma attraverso il controllo del territorio ha garantito che questa venisse rispettata.

“Gli oltre 40 associati – afferma Gero Agozzino, rappresentante dei panificatori di Assipan Confcommercio Città di Agrigento – che di comune accordo hanno scelto di chiudere la domenica, hanno accolto favorevolmente le azioni intraprese dall’amministrazione comunale nel garantire un’equità di comportamento stabilita in sede di concertazione”.