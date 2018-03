Assegno di maternità per i nati nell’anno 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il delegato delle funzioni dirigenziale del Dipartimento Affari Generali – Servizi Sociali e Servizi Demografici, Daniela Bonelli, con un pubblico avviso rende noto che è possibile presentare le istanze per la concessione dell'Assegno di Maternità relativo all'anno 2018.

Le istanze vanno presentare entro il termine perentorio di mesi sei dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica, dalle madri cittadine italiane, cittadine comunitarie, cittadine extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno CE, carta di soggiorno, carta di soggiorno per familiari di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, di carta di soggiorno permanente per familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato politico.

In caso di parto gemellare è sufficiente presentare una sola istanza.

L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti e le adozioni senza affidamento avvenuto dal primo gennaio al 31 dicembre .2018, è pari ad € 342,62 per cinque mensilità e, quindi, per complessivi € 1,713,10.

Il valore ISEE da non superare è pari ad €17,141,45, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre persone.

Per avere diritto al beneficio è necessario essere residenti nel Comune di Licata e presentare domanda all'Ufficio protocollo dell'ente, utilizzando l'apposito modulo con allegata la documentazione richiesta.

Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi all'Ufficio Assistenza del Comune sito in via Marianello s.n. da lunedì a venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00.