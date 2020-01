Asp, disposto il pagamento del "sistema premiante" per i dipendenti

Buone notizie per il personale dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento.Nei giorni scorsi, infatti, la direzione strategica dell’Asp ha disposto il pagamento del saldo del cosiddetto "sistema premiante" per l’anno 2018 a tutti i dipendenti che ne hanno diritto.

L’indennità di saldo sarà corrisposta con il primo cedolino stipendiale utile e fa seguito agli acconti già liquidati ai lavoratori con precedenti provvedimenti. L’importo del premio incentivante varia per i singoli dipendenti in ragione delle valutazioni sulla performance individuale effettuate dai dirigenti dei diversi servizi e sulla scorta delle verifiche poste in essere dall’Unità operativa Controllo di gestione e dall’Organismo indipendente di valutazione.