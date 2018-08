Trafficante (Unsic): "Artigianato in crisi, numeri preoccupanti in provincia"

"È crisi in Sicilia, soprattutto sulla nostra provincia, per quanto riguarda l’artigianato, uno dei comparti fondamentali per lo sviluppo economico". Lo dice il consigliere esponente sindacale dell'Unsic territoriale di Ribera, Stefano Trafficante, che aggiunge: "I numeri che emergono, al primo trimestre 2018, parlano di 812 aziende iscritte e 1.563 cessate non d’ufficio, dati che denotano tra l’altro un peggioramento della situazione siciliana nel corso degli anni".

Secondo Trafficante si tratta di "segnali allarmanti, per un comparto che, in molti casi, fa un tutt’uno con storia e tradizione, considerando il fatto che alcuni mestieri rientranti nell’artigianato sono tra i più antichi, nella nostra terra, stanno scomparendo: la Sicilia, in questo ambito, conserva un enorme patrimonio culturale".