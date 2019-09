Commercio, 644 ambulanti regolarmente registrati: molti sono del Senegal

Ci sono 644 ambulanti regolarmente registrati, per il 47,2 % del totale delle imprese di commercio al dettaglio, ad Agrigento. Il dato, aggiornato al 30 giugno, è del registro delle imprese delle Camere di commercio italiane. I titolari della maggior parte di tali imprese (248 attività, pari al 38,5%) sono stranieri e arrivano dal Senegal. Praticamente un ambulante su tre è un senegalese. Guardando all'intera provincia di Agrigento, l'analisi di Unioncamere e Infocamere dice - secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia - che le imprese individuali con titolare nato in provincia, registrate al 30 giugno 2019, sono 751 (con 86,2% sul totale ). Si tratta in grandissima parte (oltre il 90%) di micro imprese individuali.

Per quanto riguarda il capoluogo si tratta soprattutto di commercianti che hanno la residenza ad Agrigento, ma per gran parte dell'anno svolgono la propria attività in diverse località della Sicilia. Relativamente alla graduatoria dei Comuni siciliani con più di 500 imprese al 30 giugno 2019, Agrigento appare nella prima posizione con il 47,2%, seguita da Caltanissetta con il 34,8 e Catania con il 34,1 per cento.