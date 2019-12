Istituzione delle zone franche montane, Picarella: "I sindaci potranno dare una scossa"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Confcommercio Sicilia accoglie con favore ed esprime apprezzamento al parere positivo da parte della Commissione Bilancio al DDL per l’Istituzione delle Zone Franche Montane in Sicilia.

“L’Istituzione delle Zone Franche Montane in Sicilia sono certamente un primo freno alla desertificazione sociale ed economica della nostra Regione, in questo modo – prosegue il Presidente di Confcommercio Sicilia Francesco Picarella – i sindaci dei Comuni inseriti nelle suddette zone potranno dare una forte scossa economica e dare un po’ di respiro al proprio territorio particolarmente colpito dalla crisi economica che in questi ultimi anni ha devastato la nostra Regione.