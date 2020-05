Turano: "Sarebbe utile anticipare la data di inizio dei saldi estivi in Sicilia"

"Come già annunciato dal presidente Musumeci a inizio settimana incontreremo le associazioni del settore del commercio e i sindacati dei lavoratori per un ampio confronto sulle aperture domenicali e in quella sede affronteremo con i commercianti anche la questione della data di inizio dei saldi”. Lo ha affermato l’assessore regionale siciliano alle Attività produttive Mimmo Turano.

“Abbiamo una richiesta da parte della associazioni – ha spiegato Turano – di immediata riapertura delle attività commerciali al dettaglio anche la domenica e nei giorni festivi. Si tratta sostanzialmente di valutare una deroga all’ultima ordinanza presidenziale, credo ci siano tutte le condizioni per fare una scelta che tenga conto dei diversi interessi in campo”.

L’assessore alle Attività produttive ha quindi sottolineato che si discuterà con le associazioni anche della data di inizio dei saldi: “C’è una indicazione della Conferenza delle Regioni di posticipare i saldi estivi al primo agosto 2020, tuttavia vogliamo confrontarci con il mondo del commercio perché credo sia utile anticipare la data di inizio dei saldi che qui avevamo fissato per il primo luglio”.