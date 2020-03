Coronavirus, come ordinare da mangiare a domicilio: la lista delle attività ad Agrigento

Una mappa del commercio che resiste, un modo per supportare il commercio agrigentino in queste settimane di straordinaria difficoltà, dove l'emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus ci impone di reinventarci stando a casa. AgrigentoNotizie ha creato una sorta di database online che raccoglie tutte le attività che chiudono, così come vuole il governo, ma che si rilanciano sul mercato grazie ad e-commerce, delivery e consegne a domicilio.

Abbiamo selezionato alcuni locali che offrono beni di prima necessità, dal food al beverage, e che non si fermano con il Coronavirus ma, nel rispetto nelle disposizioni governative, offrono "straordinariamente" servizio di consegna a domicilio. Pizza, pane, dolci, gastronomia e anche vino. Ecco la nostra lista (in continuo aggiornamento). Basterà cliccare su ciascun nome per poter conoscere le modalità di acquisto e consegna delle singole aziende.

Ricordate che sarete voi stessi, voi commercianti a cui in questi giorni è andato il pensiero della nostra redazione, ad aiutarci a "mappare" il commercio in città. Dovrete soltanto segnalare - gratuitamente - la vostra impresa attraverso questo form.

Supermercati, e ingrossi alimentari

Supermercato Qualis

Supermercato Il Centesimo

Pizzerie, ristoranti, pollerie, rosticcerie

Sapori Divini

Enotria Calici in Dispensa

Pescherie

Amo in Bocca

Macellerie

Macelleria Alfonso Mirotta

Macelleria Francesco Mirotta



Enoteche

Enoteca Corona

Enotria Calici in Dispensa

Bottiglieria Condorelli

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.