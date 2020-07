Niente processioni e riti in onore di San Calò, i fedeli: "Domenica triste ... la salute viene prima di tutto"

L’emergenza Coronavirus ha causato l’annullamento di tutte le feste patronali e delle processioni di simulacri. Provvedimenti adottati per evitare gli assembramenti di persone e dunque il rischio contagio. Agrigento si prepara alla domenica forse più attesa, quella che tradizionalmente è dedicata ai festeggiamenti di San Calogero.

AgrigentoNotizie ha chiesto in giro come sarà questa prima domenica di luglio senza l’uscita del Santo Nero. Dalle voci raccolte c’è amarezza per l’annullamento della festa, ma fra le persone che AgrigentoNotizie ha incontrato, c’è anche consapevolezza del necessario rispetto delle misure anti Covid in atto. “La salute viene prima di tutto” - ha detto un agrigentino. “Sarà una domenica triste” - è stata invece la risposta di una devota.

Anche in questo caso, non sono mancate le persone che si sono astenute dal rispondere alle nostre domande, ma è altamente probabile che, anche a loro, mancherà l’uscita del simulacro di San Calò.