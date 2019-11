Imprenditoria, Media Call srls apre in via Mazzini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Venerdì 8 novembre 2019, dalle ore 18.30, presso la sede di Agrigento in via Mazzini n.126, avrà luogo la presentazione al pubblico della nuova sede di Media Call srls. All’evento saranno presenti i soci fondatori Filippo, Francesco e Luigi Morreale e Pietro Sammartino, le istituzioni, l’amministratore delegato di AQR Francesco Esposito, il management dei committenti Optima e Bluenergy, i dipendenti e collaboratori dell’azienda.

La nuova sede, sita in via Mazzini 126, non poco distante dalla Penta Servizi Srl, proprietà degli stessi soci, sorge in un moderno palazzo a vetri. Il suo interno ospita 36 postazioni di lavoro destinate a un organico di 60 collaboratori e una sala destinata alle giornate di formazione rivolte ai dipendenti (attuali e futuri).

«Con l’apertura della nuova sede di Media Call – dichiarano i soci – ci poniamo l’obiettivo di accrescere i volumi della nostra azienda e di farlo continuando a puntare sulle risorse del nostro territorio. La nostra azienda infatti, che ha come mercato di riferimento tutto il territorio nazionale, vanta al suo interno solo e unicamente professionisti, collaboratori, dipendenti e fornitori provenienti da Agrigento e dai paesi limitrofi.

Un fenomeno in controtendenza rispetto a quanto accade ogni anno nella nostra provincia o regione, dove le imprese chiudono e dove moltissimi giovani a causa della mancanza di opportunità emigrano nel nord Italia o all’estero. La nostra quindi è una scommessa: crediamo nel futuro di questa città e per tale motivo abbiamo deciso di impiegare i nostri investimenti nella creazione di uno spazio di lavoro nuovo, moderno, innovativo e in grado di accogliere gli attuali e futuri aspiranti lavoratori».



Media Call Srls, è una società di Contact Center, specializzata in outsorcing, nasce nel marzo del 2018 sotto la spinta imprenditoriale dei suoi soci fondatori, già proprietari, dal 2010 di Penta Servizi Srl e di Sun Communication Service.

La volontà di investire nel proprio territorio e il desiderio di ampliare e diversificare il proprio core business trovano realizzazione nella partnership con il gruppo AQR, leader in Italia nel settore dell’outsorcing alle imprese per il settore energy&utilities e telecomunicazioni.

Dopo un solo anno di attività la giovane azienda di teleselling, conta già di due sedi ubicate sul territorio siciliano: una ad Agrigento e l'altra a Messina; e due commesse di lavoro, Optima e Bluenergy, aziende italiane del settore energetico.

La società lo scorso anno è stata premiata come Best Start Up 2018 e Best Partner progetto Optima 2018.