Covid-19 e "fase 2" per bar, parrucchieri e musei, Confesercenti: "Prospettive poco chiare, si rischia la rovina"

L'annuncio della "Fase 2" è arrivato da parte del Governo Conte, con tanto di "calendario" delle riaperture su base nazionale. Scadenze fissate - ma dal valore provvisorio - tenendo conto del livello di potenziale diffusione del contagio. Date che però convincono molto poco gli operatori del settore.

"Onestamente - dice ad Agrigentonotizie il presidente regionale di Confesercenti e nazionale di Assohotel, Vittorio Messina - è poco comprensibile la logica del governo centrale soprattuto per una regione come la nostra, dato che la Sicilia ha un basso numero di contagi e quindi sarebbe stato certamente più utile pensare ad aperture differenziate. Ma non solo, ci sono nel decreto alcuni provvedimenti poco comprensibili. Ad esempio, per quale motivo i musei potranno aprire il 18 maggio e il bar solo il 2 giugno? E' una misura - continua Messina - effettivamente dura da mandare giù da parte di chi fa impresa".

E questo anche perché ci sono tutte le possibilità per garantire comunque le misure di sicurezza oggi previste per limitare il rischio contagio del Covid-19.

"Un esempio per tutti: perché riaprire solo tra un mese i barbieri - continua Messina - se per esempio si può assicurare sicurezza all'utenza e ai lavoratori effettuando un contingentamento degli accessi, l'uso di mascherine eccetera".

Certo è che ormai il comparto turistico si è sostanzialmente "rassegnato" a dover saltare un anno.

"La stagione estiva - dice Messina - è completamente finita, perché se discuti di riaprire il 18 maggio musei e aree archeologiche, ma poi gli aerei non volano, è evidente che non serve a far ripartire il comparto e il nostro sistema turistico non è destinato al mercato regionale ma a quello internazionale. Appare quindi chiaro - continua - che il Governo nazionale non aveva la copertura economica per garantire assistenza a tutte le attività e quindi sta disponendo delle riaperture a questo fine. Se aggiungiamo il fatto che le attività dovranno farsi carico delle spese di adeguamento delle proprie attività, che a giugno arriveranno tutte le imposte comunali che sono state rinviate a fine maggio, possiamo francamente dire che siamo rovinati".