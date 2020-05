Fase 2, "capelloni" in coda dal parrucchiere: prima di tutto la sicurezza

"Abbiamo iniziato il lavoro, ci siamo attrezzati con tovaglie e mantelline monouso per affrontare la situazione in sicurezza. Però ci sono dei costi che noi stiamo affrontando". Così, ai microfoni di AgrigentoNotizie, ha parlato il parrucchiere Vincenzo Spitale, titolare di un salone.

"Fase 2" e prezzi di barbieri e parrucchieri ritoccati, Confesercenti: "No ad aumenti ingiustificati"

Nessun caos, né lunghe attese davanti a barbieri e parrucchieri. In merito ai possibili aumenti dei prezzi per i clienti, alla redazione di AgrigentoNotizie, sono giunte diverse segnalazioni di persone che, per il taglio dei capelli, hanno pagato qualche euro in più rispetto a prima del Coronavirus. Nei saloni della città dei Templi che abbiamo visitato, i prezzi sono rimasti invariati.