Covid: riaprono i battenti i mercatini del Villaggio Peruzzo e Villaggio Mosè, obbligatori guanti e mascherine

Verso la normalità. Continuano ad essere mossi piccoli passi verso la normalità. E' in quest'ottica che l'amministrazione comunale si sta apprestando, nel rispetto delle misure previste e delle linee guida emanate dal Governo nazionale e dalla Regione Siciliana, a dare il via alle attività mercatali al Villaggio Peruzzo e al Villaggio Mosè. Entro le prossime ore verranno firmate le relative ordinanze: di fatto lunedì ripartirà il mercatino del Villaggio Mosè e il giorno seguente quello del Villaggio Peruzzo.

Sono state trovate anche delle soluzioni anche per il mercato del venerdì di piazza Ugo La Malfa. Proprio venerdì prossimo si terrà, però, una riunione con la commissione comunale per il commercio su aree pubbliche per trovare soluzioni definitive e condivise. Proprio il mercato settimanale di piazza Ugo La Malfa risulta essere quello più frequentato da tutti gli agrigentini e quindi è semplice intuire il perché della massima attenzione sul mercatino del venerdì. Non è escluso però che anche questo mercato possa essere riallestito venerdì 5 giugno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I mercatini rionali saranno operativi in fasce orarie ben determinate (verosimilmente dalla 7 alle 14) e l'accesso all’area dovrà essere contingentato e consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti all'ingresso di ciascun varco. Se sprovvisti, saranno gli stessi operatori del mercato a consegnare ai clienti guanti e mascherine. Tutti i dettagli - su orari e numeri di varchi - si conosceranno non appena il sindaco, Lillo Firetto, firmerà le relative ordinanze.