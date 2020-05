Parrucchieri pronti alla riapertura: ecco come ci si dovrà comportare all’interno dei saloni

Da lunedì prossimo, in Sicilia, anche i parrucchieri potranno ripartire dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus. Così come per altri settori, anche i saloni dovranno attenersi a specifiche linee guida (entro il fine settimana verranno dettate dal Governo) per garantire la sicurezza dei clienti. Intanto, i titolari dei centri si sono organizzati per non farsi trovare impreparati.

Bar, ristoranti e parrucchieri: c'è l'ok per riaprire dal 18 maggio, "faccia a faccia" con i sindaci

L’hair stylist Totò Vella ha aperto le porte del suo centro alle telecamere di AgrigentoNotizie per mostrare, alla luce delle esigenze sanitarie, come cambia l’organizzazione del lavoro. Il distanziamento fra persone è la parola d’ordine con la creazione di postazioni isolate con pannelli in plexiglas. Ma anche l’igienizzazione e la disinfezione degli ambienti di lavoro avranno un ruolo primario, oltre all’uso obbligatorio di guanti e mascherine per prevenire il rischio contagio.

Anche nel comparto benessere sono notevoli i disagi economici causati dall’insorgere del virus e, anche qui, gli operatori attualmente in cassa integrazione, non hanno ancora ricevuto il ristoro promesso dal governo. “Bisogna andare avanti – dice Totò Vella ai microfoni di AgrigentoNotizie – è inutile piangersi addosso, bisogna darsi da fare il più possibile, adoperando tutte le forze che si hanno a disposizione”.