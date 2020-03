Hotel, ristoranti e bar chiusi a causa del Covid-19, è allarme povertà per i precari: famiglie già in ginocchio

Non hanno neanche da mangiare. Sono sempre di più le famiglie che, a causa dell'emergenza Coronavirus, sono di fatto in gravi difficoltà. Molte quelle completamente senza un reddito. E alle associazioni di volontariato aumentano le richieste di aiuto per capi di abbigliamento, prodotti per l’igiene ma soprattutto per gli alimenti.

Ad Agrigento sono molti i lavoratori stagionali del settore turistico e alberghiero, rimasti appunti senza reddito. La chiusura degli hotel, bar e ristoranti oltre a causare un danno per i titolari, ha messo in ginocchio l’economia di centinaia di famiglie che, adesso, sono impossibilitate anche a fare la spesa. L’allarme povertà interessa anche ad altre categorie di lavoratori precari e il disagio sociale si intensifica di giorno in giorno. Secondo la Caritas diocesana di Agrigento, il blocco delle attività commerciali ha frenato anche la rete solidale delle parrocchie che ricevono sempre meno beni da distribuire ai bisognosi. E anche la chiusura degli edifici di culto starebbe provocando la momentanea interruzione dei rapporti diretti tra le comunità e i parroci nella gestione delle richieste di aiuto.

“Nei centri di ascolto - dice ad AgrigentoNotizie il direttore della Caritas diocesana di Agrigento, Valerio Landri – registriamo una crescente richiesta di aiuto, soprattutto per quanto riguarda i generi alimentari. In questo periodo – aggiunge – molte più persone ci stanno chiedono roba da mangiare, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per fronteggiare questa emergenza che – conclude Landri - spero finisca presto”.