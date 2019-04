Imprese artigiane, cala il trand delle nascite: 76 in meno rispetto al 2014

Trand negativo nella nascita delle imprese artigiane in provincia. Mentre nell'isola nascono oltre 1500 nuove attività, nell'Agrigentino, rispetto al 2014, cala di settentasei unità il numero delle "nascite".

I dati sono stati elaborati dall’osservatorio economico di Confartigianato Sicilia. Catania, secondo questo studio, è la provincia con il maggior numero di nuove imprese artigiane (32,4% delle 1.573 iscrizioni totali registrate in Sicilia), seguono Palermo e a Messina. Il tasso di natalità più elevato e superiore alla media (2,2%) lo rileviamo a Catania (3,1%) e a Ragusa (2,7%).

Nel dettaglio delle 1.573 nuove imprese il 37,6% sono gestite da under 35, il 15,9% sono gestite da donne e il 6,1% da stranieri. Rispetto a cinque anni prima (2014) l’artigianato registra 523 iscrizioni in meno, in particolare cala la quota di nuove imprese gestite da giovani che passa dal 46,9% al 37,6%.

Le province siciliane che nel 2018 registrano il tasso di natalità dell’artigianato più alto e superiore della media (2,2%) sono: Catania (3,1%) e Ragusa (2,7%). Il numero di nuove nate artigiane rispetto a 5 anni prima (2014) risulta più basso a Messina (-104), Enna (-84), Palermo (-83) e Agrigento (-76).