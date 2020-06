Covid-19, due settimane dopo la riapertura dei negozi la crisi non si placa

Riapertura dei negozi dopo il "lockdown", il primo reseconto non è affatto incoraggiante: gli affari infatti non fanno per niente bene e c'è chi pensa già di chiudere bottega. A tracciare un quadro a tinte fosche è il presidente di Confescercenti Vittorio Messina.

"C'è chi, in questo lasso di tempo non ha riaperto o ha deciso di farlo solo per mezza giornata - spiega -. La situazione più grave riguarda certamente bar e ristoranti che, come dicevo, hanno in alcuni casi deciso anche di rinviare la riapertura nella speranza che vi sia un maggior numero di acquirenti. Qualcosa in più si è registrata nel comparto dell’abbigliamento, piccoli segnali che però, anche in questo caso, non forniscono un effettivo riscontro per i commercianti. In sintesi: quanto si vende non riesce a garantire un ristoro che giustifichi le spese connesse al restare aperti. Gli alberghi, invece, hanno in larga parte deciso di non riaprire stante la quasi totale assenza di turisti in città. Molti tenteranno di tornare al lavoro solo a luglio, ma si tratta anche in questo caso di un esperimento”.

Possibilista, invece, il presidente di Confesercenti per quanto riguarda la possibilità per le attività commerciali di aprire la domenica. "Non siamo contrari a questa possibilità - dice - che potrebbe portare ad una maggior vendita soprattutto nelle zone più turistiche o quantomeno trafficate soprattutto nei giorni festivi. Crediamo comunque sia una buona cosa consentire ad ogni commerciante la possibilità di scegliere"