Bonus 600 euro, ad Agrigento erogate 32.857 pratiche: tutti i dati dell'Inps

Sono stati 32.857 i bonus da 600 euro che sono stati erogati per Agrigento e provincia.

I decreti di Cassa integrazione in deroga pervenuti all'Inps dalla Regione, in base al "Cura Italia", sono stati fino ad ora complessivamente 13.275. Di questi, l'istituto ne ha autorizzati, al momento, 12.012. A comunicare i dati è la direzione regionale dell'Inps. Il numero dei lavoratori interessati è di 27.530, per complessive 5.852.653 ore: le somme impegnate ammontano a 47.406.489,30 euro.

La Cassa integrazione ordinaria, invece, è stata - sempre complessivamente - già autorizzata per 19.833 pratiche su un totale di 20.762 richieste giunte all'Inps. Per quanto riguarda il 'bonus 600 euro', i dati dell'istituto di previdenza dicono che la misura è stata erogata a 300.667 aventi diritto nell'Isola: Catania è la provincia con il maggior numero di pratiche (63.462), seguita da Palermo (52.258) e Messina (38.401). Agrigento - con 32.857 bonus erogati - si piazza dopo Ragusa (35.601) e prima di tutte le altre province.

Per quanto riguarda la Cassa integrazione Guadagni, da Agrigento sono arrivate 1.304 richieste, di cui 1.246 sono state autorizzate.