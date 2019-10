Addetti alle pulizie senza stipendi da mesi, sindacato si rivolge al Nil dei carabinieri

"I lavoratori non hanno ancora ricevuto i pagamenti di luglio, agosto, settembre, la quattordicesima e la consegna delle rispettive buste paga". E' con queste parole che la Fiscat Cisl ha denunciato "l'illecita condotta del datore di lavoro" al Nil dei carabinieri e al prefetto di Agrigento Dario Caputo. La sigla sindacale si è mossa in difesa dei dipendenti della ditta Manitalidea, addetti ai servizi di pulizia e custodia degli uffici giudiziari di Agrigento e ai servizi di pulizia del Comune di Canicattì. "Da più di sei mesi - scrivono i sindacalisti Bellomo e Castronovo - la ditta Manitalidea non sta rispettando i vincoli contrattuali per il pagamento degli stipendi. Tale contesto non può passare inosservato, i lavoratori e le famiglie stanno vivendo momenti di grande tensione per la scadenza di rate di mutui e bollette". I sindacalisti hanno, dunque, chiesto al Nil dei carabinieri e al prefetto di Agrigento "di intervenire urgentemente".