Bar, pasticcerie e ristoranti aperti anche la domenica: solo per asporto e domicilio

Gli esercizi commerciali che effettuano il servizio a domicilio o di asporto potranno rimanere aperti la domenica per fornire i servizi. Bar, pasticcerie,

ristoranti ed esercizi similari che vendono prodotti da forno, rosticceria, cibi cotti, pasticceria potranno dunque lavorare anche la domenica purché però - l'ordinanza è chiara - vengano evitati assembramenti e vengano rispettate le distanze interpersonali. A chiarire l'ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, è stata la Protezione civile.

Le persone che vorranno fruire del servizio dovranno, comunque, indossare le mascherine quando sono in fila per l’asporto.

"Per la suddetta ammessa finalità (esercizi commerciali aperti per servizio a domicilio o per l'asporto) ne consegue che è possibile l’eventuale spostamento da fuori Comune.