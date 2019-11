"Scarse informazioni sulle azioni", banca risarcisce danno ad un correntista

L' Acf (Arbitro per le controversie finanziarie), istituito presso la Consob - Commissione nazionale per le società e la borsa - ha accolto il ricorso degli avvocati Giuseppe Accolla e Pier Luigi Cappello condannando una banca popolare a carattere regionale a risarcire il danno cagionato ad un cliente per non averlo correttamente informato all'atto della sottoscrizione circa la natura illiquida delle azioni vendute.

"La decisione - commentano gli avvocati Giuseppe Accolla e Pier Luigi Cappello è uno dei tanti punti di criticità nei rapporti tra la banca e la propria clientela: la vicenda - spiegano - nasce da un investimento azionario proposto ad un cliente correntista non informato adeguatamente circa la natura e le caratteristiche dello strumento finanziario, condannando la banca al risarcimento del danno pari al valore dei titoli venduti. Nel caso, l'Acf ha accolto l'eccezione di ritenere comunque insufficiente la mera sottoscrizione da parte del cliente del prospetto informativo per ritenere assolto l'obbligo informativo gravante sull'istituto di credito ai sensi della normativa vigente. Si tratta di una decisione - affermano i legali - che costituisce un importante precedente che finalmente costituisce il giusto riconoscimento dell’attività dei sottoscritti che da tempo si battono, e continueranno a farlo, per la tutela degli interessi e dei diritti dei più deboli".