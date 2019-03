L'Asp cerca ingegnere o architetto: ecco come partecipare alla selezione

L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento cerca un ingegnere o un architetto. E lo fa - fronteggiando l'emergenza grave carenza di personale - per garantire la continuità assistenziale e il mantenimento dei Lea. In attesa, dunque, che trovino definizione le procedure di mobilità, è stato indetto un avviso pubblico per l'assunzione in posizione di comando, per la durata di un anno, prorogabile, per il profilo professionale di dirigente ingegnere.

Ci sono però dei requisiti specifici per l'ammissione. Oltre alla laurea e all'abilitazione all'esercizio della professione, sono necessari cinque anni di servizio nella dirigenza ed essere dipendente a tempo indeterminato in aziende o enti del sistema sanitario nazionale o di altre amministrazione pubbliche nel profilo professionale di ingegnere o architetto.

La domanda, per partecipare alla selezione, vanno inoltrate al commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, viale Della Vittoria 321. La domanda va inoltrata o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta certificata elettronica all'indirizzo: protocollo@pec.aspag.it.

Verrà nominata, naturalmente, una commissione esaminatrice che valuterà i titoli e il curriculum formativo e professionale.