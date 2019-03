Sant'Angelo Muxaro, accordo sottoscritto: arriva la fibra ottica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A seguito della delibera di Giunta n. 10 del 14 marzo 2019 il Sindaco del Comune di Sant’Angelo Muxaro, Dott. Angelo Tirrito, ha sottoscritto la convenzione fra Regione Siciliana, Comune e Infratel Italia spa, per la realizzazione della rete in fibra ottica per la banda ultra larga.

Il Vicesindaco Dott. Salvatore Barba, con delega alla digitalizzazione, dichiara: “Senza dubbio, è un importante risultato per stare al passo coi tempi. La fibra ottica, rispetto all’attuale linea ADSL, garantisce, infatti, una connessione stabile ed una maggiore velocità del servizio Wi-Fi, con scambio di dati in tempi quasi immediati. Presenta molteplici vantaggi sia per le linee domestiche che per le linee aziendali, assicurando una maggiore efficienza dei servizi di navigazione, gaming online, streaming, smart tv, una maggiore funzionalità dei servizi cloud computing così da lavorare con software in cloud senza rallentamenti, e, anche, una maggiore sicurezza per le transazioni e gli acquisti online. La fibra rappresenta una vera e propria “rivoluzione” con un sicuro efficientamento dei servizi digitalizzati".

Con la stipula della Convenzione, il Comune si impegna a concedere un’aerea per l’installazione della centrale di fibra ottica e ad intraprendere un’immediata e fattiva collaborazione di coordinamento con Infratel, società che eseguirà i lavori, e con tutti i Settori Comunali interessati al fini di snellire tutti i processi necessari per la messa in opera della fibra. I lavori inizieranno nel giro di poche settimane e si spera possano essere ultimati entro fine anno.