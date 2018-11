Scippi e rapine seriali ad anziani, confermate condanne per Bonnie e Clyde

“Il quadro probatorio è stato esaminato correttamente nel giudizio di primo grado”: i giudici della Corte di appello hanno motivato così le condanne, emesse qualche giorno prima, nei confronti di una coppia di fidanzati, Davide Bruccoleri, 33 anni, e Sharon Trupia, 24 anni, accusati di scippi e rapine ai danni di alcuni anziani.

La Corte presieduta da Fabio Marino, alla quale si sono rivolti i difensori, gli avvocati Salvatore Pennica e Domenico Russello, non ha modificato il verdetto emesso il 4 ottobre dell’anno scorso dal giudice dell’udienza preliminare di Agrigento Alessandra Vella. Quattro anni e quattro mesi di reclusione sono stati inflitti all’uomo e tre anni alla donna: i presunti "Bonnie e Clyde" erano accusati di avere terrorizzato anziani con scippi e rapine seriali. Le condanne decise dal giudice, ridotte comunque di un terzo per effetto del rito abbreviato, erano anche superiori a quelle chieste dal pm Silvia Baldi durante la requisitoria. Troppo secondo i difensori che hanno chiesto in appello una riduzione.