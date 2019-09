Sinergia tra Arcidiocesi e Parco, per la "Lucchesiana" pronto un ticket

La chiusura della biblioteca Lucchesiana è stata scongiurata. In queste settimane stanno lavorando in grande sinergia l’Arcidiocesi e l’ente Parco. Secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna del Giornale di Sicilia, il direttore Roberto Sciarratta proporrà al consiglio del Parco, l’idea di un biglietto che consentirà ai visitatori della Valle anche l’ingresso nella preziosa e unica biblioteca Lucchesiana. Un’idea che avrebbe una doppia finalità. Da un lato il concetto di salvare un bene prezioso, dall’altro quello di incrementare e far conoscere ai turisti anche il centro storico.

"Abbiamo pensato ad una convenzione con il dipartimento dei beni culturali - spiega Sciarratta al Giornale di Sicilia - perché la Lucchesiana rappresenta una delle eccellenze di questa città. Ovviamente dobbiamo studiare bene il sistema di fruizione in modo da gestire i flussi e capire come meglio organizzare le visite. Presenterò questa proposta in consiglio – fa sapere Sciarratta - che porterebbe in città tanti visitatori, se il consiglio del parco archeologico dovesse approvare nei prossimi messi saremo operativi”.

Inoltre, per chi dare una mano a pagare le bollette della Lucchesiana potrà farlo attraverso un bonifico bancario di cui è stato diffuso il seguente IBAN IT 20 V 02008 16600 000 300 30 1227 (Unicredit – AG –piazzale Aldo Moro) intestato a Biblioteca Lucchesiana, via Duomo 94.