La provincia meta dei ristoranti di lusso, Sansone: "Porto Marzapane al mare"

Dopo lo chef stellato Giancarlo Perbellini e Pino Cuttaia, anche un altro ristorante di lusso è pronto a conquistare l’Agrigentino. Si, perché, il ristorante romano Marzapane ha scelto Agrigento per la stagione estiva. E’ la prima volta per il noto locale capitolino ad Agrigento. Il ristorante, di proprietà di Mario Sansone, agrigentino doc, troverà spazio in uno dei chioschi della zona balneare della città.

Il patron Mario Sansone ha scelto questo come rimedio anti-Covid: tornare alle sue origini, ad Agrigento, per realizzare un pop up restaurant sulla spiaggia di San Leone, puntando su spazi più grandi, su un menu più semplice e su una destinazione che per il contesto di storia, natura, bellezza, sicurezza, sta già rimettendo in moto un pur piccolo circuito di viaggiatori.

"In una transizione così difficile per il turismo e per la ristorazione – spiega Sansone - abbiamo deciso di fare noi un passo verso i nostri clienti, avvicinandoci a loro nei luoghi in cui le regole del distanziamento si potranno applicare senza sacrificare l’esperienza primaria che ogni ristorante deve pur continuare ad offrire: ritrovarsi vicini attorno alla condivisione di cibo e cultura".

Insieme a Sansone anche lo chef Francesco Capuzzo Dolcetta: “L’approccio diretto alla purezza naturale degli ingredienti e la possibilità di valorizzare anche quelli più poveri che abbiamo messo al centro dell’evoluzione di Marzapane nell’ultimo anno – spiegano Mario e Francesco –, ci accompagneranno anche in Sicilia, all’incontro mattutino coi pescatori sulle banchine del porto e alla ricerca dell’esperienza dei contadini di quel territorio”.



“Ci prepariamo a un’avventura che ci porterà a misurarci con una dimensione completamente diversa, conservando il nostro approccio pur nel rispetto della semplicità della cucina di mare e della centralità del gusto che ci si aspetta in un ristorante sulla spiaggia” - spiega Sansone: “Ma ci prepariamo anche a valorizzare un territorio che sta diventando un’interessante destinazione gastronomica, grazie anche ad altri investimenti di autorevoli colleghi della ristorazione, a cominciare da Giancarlo Perbellini che ha appena aperto a Bovo Marina, a pochi chilometri da San Leone, e dallo stesso Pino Cuttaia che ha inaugurato un nuovo locale sul mare di Licata. Riscopriamo così, insieme ai nostri clienti, la bellezza di un ritorno alla natura, nell’estate in cui certamente ne abbiamo più bisogno".