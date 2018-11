Montevago, minore fornitura idrica al serbatoio "Luni" da parte di Siciliacque

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque S.p.A. comunica che, nella mattinata di oggi, 05/11/2018, è stata accertata una minore fornitura idrica in arrivo – dalla Società di Sovrambito - al serbato “Luni”, nel Comune di Montevago.



Pertanto, non essendo stato accumulato un volume di acqua sufficiente,

la distribuzione idrica prevista nella giornata odierna, subirà delle

limitazioni.



Si rileva che la distribuzione idrica tornerà regolare non appena Siciliacque S.p.A., Società di Sovrambito, avrà ripristinato la normale fornitura idrica al serbatoio “Luni”, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.